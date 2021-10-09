В музеях Череповца на входах установят сканеры для QR-кодов

О правилах посещения организаций посетителей будут предупреждать кассиры.



Глава Череповецкого музейного объединения С. Султанова рассказала, что мы будем покупать спецустройства, которые могут распознавать QR-коды, „Пушкинскую карту“. Билеты в музеи чаще покупают в кассах, и именно на кассиров будут лежать обязанность инструктировать людей, пояснять, в каких случаях можно посетить музей. ПЦР-тесты, результаты анализов приниматься не будут.



В кинотеатре «Мори Синема» у зрителей проверять QR-коды, сертификаты будет сотрудник.



Если билет купили через интернет, у зрителя нет нужных документов, он в зал не попадет, билет придется сдать. Нужно оградить кинотеатр от ТЦ, поставить сотрудника, который будет проверять QR-коды, сертификаты. Но если человек пришел в кассу купить билеты, его тоже без сертификата не пустят?



Фитнес-клуб Alex Fitness предлагает заморозить свой абонемент и пройти вакцинацию. Паспорт предъявлять необязательно, так как в абонементе есть информация о владельце. Можно на время приостановить абонемент. Тонкости расскажут в отделе продаж. Абонементы продают всем, но в клуб можно попасть только с соответствующими документами.



