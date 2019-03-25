Выставка картин В. Верещагина открылась в Череповецком порту

«Война и мир в картинах Верещагина» - выставка, открывшаяся в Череповце. Экспозиция размещена в зале городского речпорта.



«Смертельно раненый», «Апофеоз войны», «Перед атакой. Под Плевной» – полотна В. Верещагина, которые могут увидеть посетители выставки. Она приурочена к 179-ой годовщине рождения череповецкого художника. Представлены электронные копии картин, переданных дому-музею Верещагина в 2012 г. Третьяковской галереей.



Горожане знакомятся с картинами земляка. До этого в музее из подлинников были только этюды, а картин не было. Теперь есть возможность расширить свои познания в искусстве.



Часть выставки - это «мирное» повествование – «Богатый киргизский охотник с соколом», «Двери Тимура», «Мавзолей Тадж-Махал близ Агры», часть - военное.



Верещагин говорил о мире и войне. Война – бессмысленное убийство массы людей, а причина развязывания войн одна и та же на все времена – владение ресурсами. Изменилось только оружие, обмундирование.

Передвижная выставка будет работать до начала февраля.

