В Сыктывкар из Санкт-Петербурга приехала гастрольная группа в рамках проекта "Большие гастроли"

Республика Коми >> Культура >> 29.10.2021

Оперетту, концертные программы представит зрителю Коми Санкт-Петербургский театр музкомедии, который приехал с гастролями в театр оперы Сыктывкара. Всего из культурной столицы приехали 183 человека – солисты, артисты хора, оркестр, балет. 3 дня они будут представлять репертуар театра. Путешествие петербургского театра проходит в рамках проекта «Большие гастроли».

М. Балмастова, глава Минкульта Коми рассказала, что из-за й волны коронавируса недавно принято решение разрешать представления с заполненностью зала на 50%. Для петербургского театра сделали исключение – 75% зала. Но это не позволит получить прибыль. Гастроли убыточные по определению, но их все равно проводят.

Программу пришлось корректировать из-за ковида и финансовых проблем. Привезти мюзикл «Канкан» оказалось невозможно по техпричинам.
Сыктывкар увидит 2 оперетты Ф. Легара «Фраскита» венгерского режиссера Г. Миклоша Кереньи, «Граф Люксембург» И. Коняева, «Лето любви» венгерского композитора Л. Лайтаи. Спектакли пройдут 28-30 октября.





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