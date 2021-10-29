В Сыктывкар из Санкт-Петербурга приехала гастрольная группа в рамках проекта "Большие гастроли"

Оперетту, концертные программы представит зрителю Коми Санкт-Петербургский театр музкомедии, который приехал с гастролями в театр оперы Сыктывкара. Всего из культурной столицы приехали 183 человека – солисты, артисты хора, оркестр, балет. 3 дня они будут представлять репертуар театра. Путешествие петербургского театра проходит в рамках проекта «Большие гастроли».



М. Балмастова, глава Минкульта Коми рассказала, что из-за й волны коронавируса недавно принято решение разрешать представления с заполненностью зала на 50%. Для петербургского театра сделали исключение – 75% зала. Но это не позволит получить прибыль. Гастроли убыточные по определению, но их все равно проводят.



Программу пришлось корректировать из-за ковида и финансовых проблем. Привезти мюзикл «Канкан» оказалось невозможно по техпричинам.

Сыктывкар увидит 2 оперетты Ф. Легара «Фраскита» венгерского режиссера Г. Миклоша Кереньи, «Граф Люксембург» И. Коняева, «Лето любви» венгерского композитора Л. Лайтаи. Спектакли пройдут 28-30 октября.

