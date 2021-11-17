50 редких книг представлено в Мурманске на интерактивной выставке "Достоевский навсегда"
В Мурманской научной библиотеке открылась выставка "Достоевский навсегда", где собрано 50 книг, создано несколько зон, а мурманчане в игровой форме смогут вспомнить о творчестве великого писателя.
Выставка проходит на 4-м этаже библиотеки. Здесь есть прижизненные издания Ф. Достоевского, критика, книги авторов, повлиявших на писателя, а между стеллажами расположились островки с интерактивом.
Зона "Игрок" представлена рулеткой. На столе есть кубики, деньги, фишки. Можно бросить кубик, почувствовать себя игроком, вспоминая романы писателя. Рядом находятся зоны "Достоевский раскраски" и "Собери дядюшку".
Можно пройти по лабиринту Ф. Достоевского. В тоннеле есть цитаты из книг, писем, дневников, самые важные его мысли, а на входе есть источник света.
Есть здесь и деревянный короб с факсимильным изданием "Евангелие". Его подарили писателю жены декабристов в 1850 г. Оригинал находится в Российской госбиблиотеке. Общественный фонд "Возрождение Тобольска" сделала 100 экземпляров, и один достался Мурманской научной библиотеке. Его уникальность в том, что Достоевский сделали здесь больше тысячи помет чернилами, карандашом, углем, ногтем.
Рекомендуем по теме:
На побережье в Северодвинске выбросило российский «Бериллий»
В Емецке открылся новый турмаршрут
В Мурманской области стартовал проект «Бодрое воскресенье»
Врачи окружной стоматологической поликлиники возобновили выезды в села
Ю. Башмет откроет в Мурманске образовательный центр
Проблему разрушения дорог в Коми смогут решить речные терминалы
Самым старым каменным зданием в Мурманске владеют военные