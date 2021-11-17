50 редких книг представлено в Мурманске на интерактивной выставке "Достоевский навсегда"

Мурманская область >> Культура >> 17.11.2021

В Мурманской научной библиотеке открылась выставка "Достоевский навсегда", где собрано 50 книг, создано несколько зон, а мурманчане в игровой форме смогут вспомнить о творчестве великого писателя.

Выставка проходит на 4-м этаже библиотеки. Здесь есть прижизненные издания Ф. Достоевского, критика, книги авторов, повлиявших на писателя, а между стеллажами расположились островки с интерактивом.

Зона "Игрок" представлена рулеткой. На столе есть кубики, деньги, фишки. Можно бросить кубик, почувствовать себя игроком, вспоминая романы писателя. Рядом находятся зоны "Достоевский раскраски" и "Собери дядюшку".

Можно пройти по лабиринту Ф. Достоевского. В тоннеле есть цитаты из книг, писем, дневников, самые важные его мысли, а на входе есть источник света.

Есть здесь и деревянный короб с факсимильным изданием "Евангелие". Его подарили писателю жены декабристов в 1850 г. Оригинал находится в Российской госбиблиотеке. Общественный фонд "Возрождение Тобольска" сделала 100 экземпляров, и один достался Мурманской научной библиотеке. Его уникальность в том, что Достоевский сделали здесь больше тысячи помет чернилами, карандашом, углем, ногтем.





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