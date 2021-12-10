СТУДЕНТЫ КОНСЕРВАТОРИИ БЕЗ ВОЛЬНЫХ ЖЕСТОВ ПОКАЗАЛИ САМЫЕ ИСТОКИ

Республика Карелия >> Культура >> 10.12.2021

С. Николаева, преподаватель ансамбля «Истоки», рассказала о подготовленной программе в рамках Года карельских рун.

Большая программа была показана на сцене Петрозаводской госконсерватории фолькансамблем «Истоки». Очень дорогими жемчужинами в ожерелье фольклора стали образцы карельских рун, причитаний, йойг, наигрышей. Студенты с кафедры музыки финно-угорских народов презентовали часть свадебного обряда, веселые пиирилейкки.

Николаева старается деликатно подходить к реконструкции старинной музыкальной культуры. Нужно донести ее такой, какой она была, без современных вкраплений, которые иногда так хочется применить. Многие поколения успешно перенимают у опытного педагога навыки народных певческих традиций.

Преподаватели И. Соловьев и Н. Михайлова потрудились над хореографической и инструментальной частями представления. Подлинные пласты карельской культуры – это, по их мнению, осколки старинных изделий и з керамики, которые находят археологи.

Тем, кому действительно интересна история и культура Карелии, сегодня могут в них погрузиться благодаря студентам консерватории.





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