В Поморье стартовал конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах
7-9 февраля проходит 13-й Открытый конкурс исполнителей на ударных и духовых инструментах им. В. Васильева.
Учредители – Минкульт и музыкальный колледж Архангельской области.
В категориях «Ансамбли», «Духовые оркестры», «Солисты» таланты демонстрируют представители Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Няндомы, Котласа, всего 75 человек.
Уже прошли прослушивания первого тура. Конкурс проводится без зрителей, но можно прослушать музыкантов вживую, во всяком случае, жюри так и делает, потому что онлайн нельзя передать дыхание инструментов.
Архангельская область развивает духовую музыку, получает материальную поддержку, и это видно по уровню исполнителей.
В этот раз конкурсантов оценивают эксперты музыкального и художественного направления: Э. Должикова, глава Благотворительного фонда развития культуры, лауреат многих конкурсов и солистка симфонического оркестра «Русская филармония»; О. Абрамов с кафедры оркестрового исполнительства Московского госинститута культуры и завотделением Первого Музлицея им. А. Александрова; О. Малишава из Архангельского музколледжа, глава комиссии «Духовые и ударные инструменты».
Победителей объявят завтра.
Рекомендуем по теме:
Международный фестиваль творчества людей старшего поколения "Нам года – не беда" пройдет в Мурманске
Прокуратура выясняет обстоятельства, при которых из-за досмотра пассажиры не успели на поезда из Мурманска в Москву и Петербург
На Архангельском ЦБК хотят наладить выпуск медицинского кислорода в рамках подготовки к очередной волне пандемии
Под Череповцом продается турбаза с 13, 8 га земли
В Ухте к работе в новую волну коронавируса привлекут студентов
Декада спорта и здоровья в Архангельской области продолжается
Шестерым лосям на Соловках выписали «путевки на небеса»
В Сыктывкаре на 2 недели вернут прежнюю стоимость оплаты проезда на ряде автобусных маршрутов