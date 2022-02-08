В Поморье стартовал конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах

Архангельская область >> Культура >> 08.02.2022

7-9 февраля проходит 13-й Открытый конкурс исполнителей на ударных и духовых инструментах им. В. Васильева.

Учредители – Минкульт и музыкальный колледж Архангельской области.

В категориях «Ансамбли», «Духовые оркестры», «Солисты» таланты демонстрируют представители Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Няндомы, Котласа, всего 75 человек.

Уже прошли прослушивания первого тура. Конкурс проводится без зрителей, но можно прослушать музыкантов вживую, во всяком случае, жюри так и делает, потому что онлайн нельзя передать дыхание инструментов.

Архангельская область развивает духовую музыку, получает материальную поддержку, и это видно по уровню исполнителей.

В этот раз конкурсантов оценивают эксперты музыкального и художественного направления: Э. Должикова, глава Благотворительного фонда развития культуры, лауреат многих конкурсов и солистка симфонического оркестра «Русская филармония»; О. Абрамов с кафедры оркестрового исполнительства Московского госинститута культуры и завотделением Первого Музлицея им. А. Александрова; О. Малишава из Архангельского музколледжа, глава комиссии «Духовые и ударные инструменты».

Победителей объявят завтра.





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