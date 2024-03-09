Молодые артисты Северного народного хора получили жилье

В сентябре 2023 г. в коллектив хора пришли 7 молодых специалистов, приехавшие из разных городов. Без своего жилья они были не долго. На днях они получили жилье, но пока лишь служебное. Несмотря на это новые ключи им вручали вместе с хлебом-солью.



Северный народный хор подходит с творческой ноткой ко всему, за что берется - к концертам, приему молодежи. Дом на проезде Выборнова исторический, а члены коллектива проживают в нем с 70-х годов. Для молодых кадров квартиры обновили. Там сделали ремонт, завезли новую современную мебель, чтобы избавить квартирантов от лишних трат.



На 2024 г. запланирован ремонт еще одной квартиры, так как хор ожидает пополнения. На этот раз пополнение преследует цель - собрать в составе хора 100 человек в честь столетнего юбилея Северного русского хора. Насколько это действительно необходимо - это уже другой вопрос.



Справка. Хор был основан в 1926 г. в Архангельске. Коллектив специализируется на сохранении фольклорных традиций Севера. Члены коллектива поют, танцуют, играют на народных инструментах. В Северном хоре одни женщины, что придает звучанию особую изюминку.



За время своей деятельности коллектив объехал с гастролями всю страну, побывал в КНР, Японии, Польше, США, Болгарии, Сирии, Франции, Германии, Италии, Афганистане и Тунисе, завоевывал награды международных фестивалей и конкурсов.