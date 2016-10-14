Последствия разлива нефти на Дюсушевском месторождении ликвидированы

Ненецкий автономный округ >> Экология >> 16.06.2020

Представители компании «Полярное сияние» смогли ликвидировать последствия разлива нефти своими силами в оговоренные сроки.

Недропользовталь отказался от помощи спасательных служб, заверив, что справится с проблемой самостоятельно. Результат работы будет проверен комиссией межведомственной группы, в составе которой сотрудники ведомства, Росприроднадзора, Ростехнадзора и прокуратуры.

Разгерметизацию скважины № 6 в Дюсушевском нефтяном месторождении обнаружили 8 июня. Разлилось 10 тонн нефтесодержащей жидкости (обводненность 90 %, концентрация нефти - 1 тонна). Авария произошла из-за коррозии трубопровода. Жидкость с нефтью из пробоины вылилась на промышленную площадку и ближайший участок.

Глава НАО Ю. Бездудный попросил держать ситуацию на контроле, в том числе по части нанесения вреда экологии.

Напомним, что до этого глава п. Амдерма также сообщил о масляных/топливных пятнах на водной поверхности р. Амдерминка. Там побывали специалисты профильного Департамента и по итогам лабораторной проверки информацию не подтвердили. В почве, ручье, водных объектах следов нефтепродуктов обнаружить не удалось.





Рекомендуем по теме:

В реку Олонка попала нефть

Мурманские волонтеры приняли участие в учениях по очистке берегов от нефтепродуктов

В Нарьян-Маре открылся теннисный турнир в мужском одиночном и парном разрядах

Правительство РФ продлило программу социально-экономического развития Арктической зоны до 2025 г.

На Усинском месторождении испытали новые трубы-термосы

На реке Ухте снова появляется пена и нефтяные пятна


Как быстро скачать Максбет на мобильный?

Лежачие полицейские или искусственные неровности на дорогах

Закрытие острова Валаам на карантин продлили на 2 недели

В Коми производителей сельхозпродукции призывают повышать культуру производства

В Усинске закончилась прокурорская проверка высоких начислений за тепло

После 2030 г. все библиотеки Коми перейдут на новый стандарт работы

Ученые предложили использовать морских ежей для терапии после COVID-19
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета