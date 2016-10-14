Последствия разлива нефти на Дюсушевском месторождении ликвидированы
Представители компании «Полярное сияние» смогли ликвидировать последствия разлива нефти своими силами в оговоренные сроки.
Недропользовталь отказался от помощи спасательных служб, заверив, что справится с проблемой самостоятельно. Результат работы будет проверен комиссией межведомственной группы, в составе которой сотрудники ведомства, Росприроднадзора, Ростехнадзора и прокуратуры.
Разгерметизацию скважины № 6 в Дюсушевском нефтяном месторождении обнаружили 8 июня. Разлилось 10 тонн нефтесодержащей жидкости (обводненность 90 %, концентрация нефти - 1 тонна). Авария произошла из-за коррозии трубопровода. Жидкость с нефтью из пробоины вылилась на промышленную площадку и ближайший участок.
Глава НАО Ю. Бездудный попросил держать ситуацию на контроле, в том числе по части нанесения вреда экологии.
Напомним, что до этого глава п. Амдерма также сообщил о масляных/топливных пятнах на водной поверхности р. Амдерминка. Там побывали специалисты профильного Департамента и по итогам лабораторной проверки информацию не подтвердили. В почве, ручье, водных объектах следов нефтепродуктов обнаружить не удалось.
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