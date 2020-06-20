Группа компаний УЛК и WWF сохранят ценные леса в Архангельской области

ГК УЛК и Всемирный фонд дикой природы подписали соглашение о сохранении лесов повышенной природоохранной ценности в Устьянском лесничестве.



В границах площадей лесофонда, переданных в аренду ГК УЛК, выделяется территория «строгой охраны». Там запрещена любая рубка, любые хозяйственные мероприятия. Площадь леса, включенного в зону охраны, - 26707 га, в том числе 23234 га нерестоохранных полос.



УЛК - приверженцы ответственного лесопользования, поэтому работает по стандартам сертификации FSC.



Благодаря взятым на себя добровольным обязательствам, компания не будет делать сплошных рубок в нерестоохранной полосе, полностью откажется от заготовки древесины в ценных лесных участках у нерестовых рек. Это позволит сохранить популяцию ценных видов рыб, защищающие их лесные зоны в Устьянах.



Но ответственное поведение одного лесозаготовителя не сможет решить „системную ошибку“ в законе, из-за которой в тяжелой ситуации могут оказаться 50 млн га ценных лесов, многие лесокомпании на территории России.