Никора прокомментировал ситуацию с «мусорным протестом» в Мурманске

«Мусорные протесты» в Мурманске продолжаются, а сотрудники мусорных компании призывают Путина вмешаться в конфликт.



Глава администрации Е. Никора рассказал, что региональный оператор «Управление отходами» на территории Мурманской области работает со многими вывозящими компаниями-субподрядчиками. Услугу по обращению с ТКО оператор оказывал всегда, и будет оказывать далее. С учетом огромного количества жалоб, нерешаемых вопросов по договорам между вывозящей компанией «Орко-инвест» и «Управлением отходами», вывозить отходы будет на территории Первомайского округа Мурманска регопертатор.



Качество услуг не изменится. Администрация находится в контакте с руководством регоператора, и пока ухудшения ситуации не наблюдается. Возвращаясь к интересам работников вывозящей компании, Никора готов к встрече с представителями коллектива, чтобы решить вопрос трудоустройства, если они оказались без работы. В этой ситуации люди страдать не должны.



Также Никора отметил, что запланирована встреча с представителями вывозящей компании, руководством Мурманского филиала регоператора «Управление отходами».