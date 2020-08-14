Станцию «Шиес» откроют для пассажиров

Архангельская область >> Экология >> 22.09.2020

Об этом сообщил глава Архангельской области Александр Цыбульский. Региональный минтранс уже ведет переговоры с руководством АО «ФПК» по поводу того, чтобы на станции «Шиес» делали остановку поезда, обслуживающие маршрут «Москва-Воркута». Ответственные службы должны внести корректировки в расписание, продажи билетов стартуют в ближайшее время, пообещал Александр Цыбульский. Решение о запуске пассажирского сообщения было принято при участии Евгения Дитриха, министра транспорта РФ.

Летом прошлого года ООО «Технопарк» закончило работы первого этапа подготовки территории под строительство скандально известного экотехнопарка. В апреле правительство региона выступило против размещения полигона на территории области. Аналогичную позицию заняли власти республики Коми. В июне инвестиционное соглашение с «Технопарком» было расторгнуто с исключением проекта «Шиес» из перечня приоритетных.

Ранее по итогам посещения строящегося полигона Александр Цыбульский сообщил о крайне низких темпах рекультивации территории, которая должна быть полностью завершена к 2024 году. Глава региона не исключил начала судебных разбирательств с ООО «Технопарк» и наложения на компанию крупных штрафов.





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