«Экоинтегратор» продолжает пикировку с АМПК по поводу раздельного сбора отходов
В регионе обобщили позиции по сохранению в Поморье системы РС. В правительстве Архангельской области состоялось заседание, организованное Министерством природных ресурсов региона, на котором присутствовали представители регоператора по обращению с ТКО «ЭкоИнтегратор», «Экоресурса» и Архангельского мусороперерабатывающего завода. Стороны обсудили развитие раздельного сбора мусора в области.
АМПК будет вести свою работу как коммерческое предприятие, не включать расходы в тариф. Глава регоператора сравнил мусороперерабатывающий комбинат со сборщиком вторсырья, с той разницей, что АМПК обеспечил Новодвинск, Северодвинск и Архангельск контейнерами в шаговой доступности, куда выкидывается сухой мусор, на заводе все фракции разделяют рабочие на конвейере. Сборщики вторсырья изначально получают разделенные отходы, а за несколькими пластиковыми бутылками они выезжать не будут.
В результате реформы по обращению с ТКО, власти региона с регоператором хотят установить в этом году 3 тыс. контейнеров для РСО, но кто их будет обслуживать, пока неизвестно.
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