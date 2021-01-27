«Экоинтегратор» продолжает пикировку с АМПК по поводу раздельного сбора отходов

Архангельская область >> Экология >> 27.01.2021

В регионе обобщили позиции по сохранению в Поморье системы РС. В правительстве Архангельской области состоялось заседание, организованное Министерством природных ресурсов региона, на котором присутствовали представители регоператора по обращению с ТКО «ЭкоИнтегратор», «Экоресурса» и Архангельского мусороперерабатывающего завода. Стороны обсудили развитие раздельного сбора мусора в области.

АМПК будет вести свою работу как коммерческое предприятие, не включать расходы в тариф. Глава регоператора сравнил мусороперерабатывающий комбинат со сборщиком вторсырья, с той разницей, что АМПК обеспечил Новодвинск, Северодвинск и Архангельск контейнерами в шаговой доступности, куда выкидывается сухой мусор, на заводе все фракции разделяют рабочие на конвейере. Сборщики вторсырья изначально получают разделенные отходы, а за несколькими пластиковыми бутылками они выезжать не будут.

В результате реформы по обращению с ТКО, власти региона с регоператором хотят установить в этом году 3 тыс. контейнеров для РСО, но кто их будет обслуживать, пока неизвестно.





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