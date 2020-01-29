Мусорная программа поможет развитию экотуризма в Коми

В Сыктывкаре проходит первый туристический конгресс регионов Севера. От Ненецкого округа на мероприятие приехала вице-губернатор региона, глава департамента финансов НАО Т. Логвиненко.



Логвиненка выступила с докладом о развитии речного и морского туризма, круизов, рассказала о необходимости выделения блока в рамках нацпроекта в области туризма для Арктической зоны России. Сейчас идет разработка этой программы.



В программе также запланировано заседание по развитию историко-культурного турпроекта «Серебряное ожерелье России», обсуждение дальнейшего развития и заседание по вопросам межрегиональной работы.



В мероприятии участвуют 350 экспертов регионального и федерального уровней, а также представители 20 российских регионов.



Конгресс проходит 3 дня и завершится сегодня. Он входит в число юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Коми, которое республика отмечает в этом году. Заседания проходят под председательством замполпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Л. Совершаевой.