Мусорная программа поможет развитию экотуризма в Коми

Республика Коми >> Экология >> 13.03.2021

В Сыктывкаре проходит первый туристический конгресс регионов Севера. От Ненецкого округа на мероприятие приехала вице-губернатор региона, глава департамента финансов НАО Т. Логвиненко.

Логвиненка выступила с докладом о развитии речного и морского туризма, круизов, рассказала о необходимости выделения блока в рамках нацпроекта в области туризма для Арктической зоны России. Сейчас идет разработка этой программы.

В программе также запланировано заседание по развитию историко-культурного турпроекта «Серебряное ожерелье России», обсуждение дальнейшего развития и заседание по вопросам межрегиональной работы.

В мероприятии участвуют 350 экспертов регионального и федерального уровней, а также представители 20 российских регионов.

Конгресс проходит 3 дня и завершится сегодня. Он входит в число юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Коми, которое республика отмечает в этом году. Заседания проходят под председательством замполпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе Л. Совершаевой.





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