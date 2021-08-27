Из Мурманска стартовала исследовательская экспедиция «Роснефти»

Мурманская область >> Экология >> 27.08.2021

Судно «Бавенит» отправилось в Море Лаптевых с целью бурения стратиграфических скважин и отбора кернов. Полученные образцы станут источником геологической информации, на основе которой ученые определят условия формирования и состав пород шельфа. Это необходимо для анализа нефтегазового потенциала региона и построения его полной геологической модели.

«Роснефть» экипировала судно отечественным оборудованием, которое позволяет бурить скважины глубиной до 500 м, ускорить получение кернов и повысить качество отбираемых образцов горных пород. За проведение лабораторного анализа отвечают геологический факультет МГУ и компания «Иннопрактика». Сейчас они продолжают изучение образцов, полученных прошлогодней экспедицией, которая побывала в северной части Карского моря.

Работы в Море Лаптевых планируется выполнить с соблюдением всех стандартов охраны окружающей среды и экологической безопасности. Подготовке текущей экспедиции предшествовали инженерно-геофизические и сейсморазведочные работы. Они позволили выстроить геологическую модель регионального шельфа, которую планируется детализировать по результатам экспедиции.

По словам руководителя профильного департамента «Роснефти» Александра Пашали, компания уже 10 лет организует научные исследования в Арктике с упором на геологические работы. Ранее стратиграфических скважин в Море Лаптевых не бурили, поэтому в результате экспедиции ожидается получение уникальной информации, которая даст более полную картину геологического строения региона.





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