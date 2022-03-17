Роспотребнадзор потребовал закрыть полигон ТКО в Онеге

Архангельская область >> Экология >> 17.03.2022

Свалка в Онежском районе в ближайшее время может прекратить деятельность. В соответствии с документами, она полностью исчерпала свой ресурс, хотя фактически полигон может принимать ТКО в течение нескольких лет. Руководство неоднократно пыталось официально продлить сроки эксплуатации свалки, привлекая экспертов, которые оценивали ее вместимость как достаточную для дальнейшего функционирования. Тем не менее, высшее руководство надзорного ведомства постановило закрыть полигон, сославшись на документы, свидетельствующие о его переполнении.

Остается неизвестным, куда будут вывозиться отходы из Онеги. Обустройство нового полигона займет много времени и потребует значительных бюджетных расходов. Региональному оператору по обращению с ТКО придется прорабатывать новые логистические схемы вывоза мусора, что может нарушить графики транспортирования отходов.

По мнению экспертов, единственной реальной альтернативой закрывшемуся полигону остается Северодвинск, до которого 160 км. Реакция со стороны жителей города будет отрицательной, так как Северодвинск тоже испытывает сложности с обращением с ТКО.





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