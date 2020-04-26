Чибис оценил меры борьбы с коронавирусом на транспортных предприятиях Мурманской области

Мурманская область >> Экономика >> 25.05.2020

Губернатор Мурманской области А. Чибис побывал на транспортных предприятиях региона и рассказал об их подготовке к возвращению к работе. Власти области разработали меры поддержки для транспортников, которые помогут выйти из кризисной ситуации, связанной с ограничениями из-за коронавируса.

А. Чибис рассказал об этом руководству и сотрудникам компаний «Мурманскавтотранс», «Электротранспорт». На встрече стороны обсуждали вопросы борьбы с вирусом, работники могли задать интересующие их вопросы и получить ответы из первых рук. Губернатор проверил дезинфекцию троллейбусов, автобусов, оценил новые автомобили. 

Глава «Мурманскавтотранса» А. Варзугин показал 19 новых автобусов, рассказал об их работе на 67 маршрутах по Заполярью. Дезинфекция проводится ежедневно до начала работы и после рейса. 560 работников предприятия проходят тестирование. Такие же меры приняты на «Электротранспорте». Предприятия вошли в перечень пострадавших от пандемии, а Чибис заявил, что проводятся расчеты для выделения денег на поддержку транспортников, для чего в бюджет заложен спецрезерв. 





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