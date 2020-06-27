Сотрудники окружных предприятий научатся повышать производительность труда

Вице-губернатор Т. Логвиненко на еженедельном расширенном совещании губернатора НАО Ю. Бездудного с заместителями и главами профильных ведомств рассказала о реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».



В Департаменте финансов НАО договоренности о взаимодействии для реализации мероприятий проекта достигнуты с тремя предприятиями: Нарьян-Марским авиаотрядом, Ненецкой нефтяной компанией и компанией «Мясопродукты».



Их сотрудники могут пройти обучение на портале производительность.рф, где их практике научат инструментам, методикам бережливого производства, причем бесплатно.



Федерация в скором времени начнет обучать сотрудников этих предприятий в дистанционной форме. Обучение будет продолжаться 5 месяцев, после чего можно будет внедрять методики бережливого производства в организации. Логвиненко пригласила всех желающих присоединиться к проекту.



Внедрение принципов бережливого производства, приведет к повышению производительности труда, исключению простоев оборудования, исключению нерациональной логистики и избыточных невостребованных запасов и затрат времени на ожидание.