Сотрудники окружных предприятий научатся повышать производительность труда
Вице-губернатор Т. Логвиненко на еженедельном расширенном совещании губернатора НАО Ю. Бездудного с заместителями и главами профильных ведомств рассказала о реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В Департаменте финансов НАО договоренности о взаимодействии для реализации мероприятий проекта достигнуты с тремя предприятиями: Нарьян-Марским авиаотрядом, Ненецкой нефтяной компанией и компанией «Мясопродукты».
Их сотрудники могут пройти обучение на портале производительность.рф, где их практике научат инструментам, методикам бережливого производства, причем бесплатно.
Федерация в скором времени начнет обучать сотрудников этих предприятий в дистанционной форме. Обучение будет продолжаться 5 месяцев, после чего можно будет внедрять методики бережливого производства в организации. Логвиненко пригласила всех желающих присоединиться к проекту.
Внедрение принципов бережливого производства, приведет к повышению производительности труда, исключению простоев оборудования, исключению нерациональной логистики и избыточных невостребованных запасов и затрат времени на ожидание.
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