XI Международная конференция «Логистика в Арктике» прошла в Мурманске

Мурманская область >> Экономика >> 16.04.2021

11-я Международная конференция «Логистика в Арктике» завершилась в Мурманске при участии правительства региона, профильных министерств. Ее впервые поддержало и Российское газовое общество.

На конференции собрались 80 глав и специалистов организаций транспортно-логистического комплекса Мурманской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельской области, Татарстана, Коми, Красноярска в обычном и онлайн форматах.

Т. Руссакова, министр развития Арктики, Мурманской области, отметила, что география участников подтверждает важность вопросов развития зоны Арктики РФ.

Главные темы конференции затронули Северный морской путь – его технологического и техобеспечения, оценки перспектив, потенциала, состояния грузовых перевозок и развития логистической инфраструктуры, влияния программ в нефтегазовой отрасли на развитие морского транспорта и логистики в Арктике.

Также обсудили приоритеты председательства РФ в Арктическом совете и значение атомного ледокольного флота в инфраструктуре СМП, а также потребности в ледокольном обеспечении.





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