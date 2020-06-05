Многодетные семьи округа получат финансовую поддержку на подготовку детей к школе

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 05.06.2020

Отделение соцзащиты населения принимает заявления на ежегодную компенсационную выплату к новому учебному году. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться многодетные семьи, у которых есть школьники любого возраста, обучающиеся в 1–11 классах. Размер выплаты зависит от фактических расходов, но до 9 тыс. руб. на ребенка. Этой суммы должно хватить на самое необходимое.

Заявления принимаются до 1 декабря. К ним нужно приложить товарные и кассовые чеки, платежные поручения, счета, другие документы, подтверждающие расходы на покупку обуви, одежды, школьной формы, спортивной формы, канцелярских принадлежностей, спортивного инвентаря на каждого ребенка.

Для получения денег доход семьи должен быть менее 2-х прожиточных минимумов на члена семьи. В расчете среднедушевого дохода учитываются все доходы, полученные членами семьи в натуральной и денежной форме. Один родитель должен проживать в НАО более 5 лет.

В прошлом году выплату получили 824 семьи, 1532 ребенка. На это из бюджета округа направили 13,6 млн руб.





Рекомендуем по теме:

Деньги из регионального семейного капитала в Коми депутаты предлагают разрешить использовать на подготовку детей к школе

75 млн руб. предусмотрено в бюджете НАО на пособия для ребенка

В феврале 2020 г. многодетные семьи Кольского полуострова получат деньги за земельные участки

345 млн руб. из бюджета выделит Архангельская область на детскую оздоровительную программу

Из казны Карелии будут выплачивать семье больше 100 тыс. руб. при рождении третьего ребенка

В Мурманской области установлена новая льгота для детей ВОв


Каргопольский дом для инвалидов получил 240 защитных масок

Коронавирус обнаружен на острове Ягры

Как быстро скачать Максбет на мобильный?

Окраины Архангельска утопают в мусоре

Ковид-центры в Карелии перешли на работу вахтовым способом

80 тыс. жителей Мурманской области живут за чертой бедности

В. Уйба пообещал стипендии студентам системы целевого обучения
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета