Многодетные семьи округа получат финансовую поддержку на подготовку детей к школе

Отделение соцзащиты населения принимает заявления на ежегодную компенсационную выплату к новому учебному году. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться многодетные семьи, у которых есть школьники любого возраста, обучающиеся в 1–11 классах. Размер выплаты зависит от фактических расходов, но до 9 тыс. руб. на ребенка. Этой суммы должно хватить на самое необходимое.



Заявления принимаются до 1 декабря. К ним нужно приложить товарные и кассовые чеки, платежные поручения, счета, другие документы, подтверждающие расходы на покупку обуви, одежды, школьной формы, спортивной формы, канцелярских принадлежностей, спортивного инвентаря на каждого ребенка.



Для получения денег доход семьи должен быть менее 2-х прожиточных минимумов на члена семьи. В расчете среднедушевого дохода учитываются все доходы, полученные членами семьи в натуральной и денежной форме. Один родитель должен проживать в НАО более 5 лет.



В прошлом году выплату получили 824 семьи, 1532 ребенка. На это из бюджета округа направили 13,6 млн руб.