107 вологодских выпускников получат "золотые" медали

В Вологде закончился учебный год у выпускников 9-х и 11-х классов. Школы покинули 1,5 тыс. детей, 107 из которых получат "золотые" медали, что на 17 больше, чем годом ранее, на 7, чем в 2018 г. Об этом рассказала глава горуправления образования И. Гуляева.



Из школ Вологды выпустятся 1504 школьника. Все они закончили учебу 5 июня дистанционно. ЕГЭ в 2020 г. будут сдавать только школьники, которые планируют поступать в вузы. Это позволит обезопасить выпускников.



Госаттестация проводится в форме промежуточной. Аттестат об образовании получают те, кто по итогам года получил удовлетворительные оценки, и те, кто успешно завершил в 9-м классе собеседование по русскому языку, написал итоговое сочинение в 11-м классе.



Череповецкий госуниверситет уже начал принимать заявки на поступление от абитуриентов, но пока в тестовом режиме. Есть и приятная новость – в этом году для избежания скоплений людей и распространения коронавируса, в вузе решили принимать вступительные экзамены в онлайн режиме, а это менее стрессово.