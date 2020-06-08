107 вологодских выпускников получат "золотые" медали
В Вологде закончился учебный год у выпускников 9-х и 11-х классов. Школы покинули 1,5 тыс. детей, 107 из которых получат "золотые" медали, что на 17 больше, чем годом ранее, на 7, чем в 2018 г. Об этом рассказала глава горуправления образования И. Гуляева.
Из школ Вологды выпустятся 1504 школьника. Все они закончили учебу 5 июня дистанционно. ЕГЭ в 2020 г. будут сдавать только школьники, которые планируют поступать в вузы. Это позволит обезопасить выпускников.
Госаттестация проводится в форме промежуточной. Аттестат об образовании получают те, кто по итогам года получил удовлетворительные оценки, и те, кто успешно завершил в 9-м классе собеседование по русскому языку, написал итоговое сочинение в 11-м классе.
Череповецкий госуниверситет уже начал принимать заявки на поступление от абитуриентов, но пока в тестовом режиме. Есть и приятная новость – в этом году для избежания скоплений людей и распространения коронавируса, в вузе решили принимать вступительные экзамены в онлайн режиме, а это менее стрессово.
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