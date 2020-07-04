В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 04.07.2020

Переход на бесплатное питание школы должны выполнять поэтапно с сентября текущего года до сентября 2023 г. Профильное ведомство решило, что с 1 сентября этого года горячим питанием обеспечат всех школьников 1-4 классов.

Раньше горячее бесплатное питание получали льготники: инвалиды, сироты, дети без попечения родителей, из малообеспеченных семей. Теперь питание организуют не реже раза в день, а в меню будут горячее блюдо и горячий напиток.

Право начальной школы на бесплатное питание законодательно закреплено. Соответствующие поправки в региональный закон внесены в марте.

Каждый ребенок, независимо от положения, должен питаться сбалансировано и полноценно. Все дети должны получать фрукты, овощи, мясо, рыбу, крупы, супы, сдобу, горячие и холодные напитки.

Финансирование горячего питания будет осуществляться на деньги федеральной и региональной казны. Годовая потребность на эти цели - 55 млн руб. С сентября в образовательных организациях НАО будут обучаться 2760 воспитанников начальной школы.





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