Школа в сыктывкарской Орбите станет корпусом Пушкинской гимназии

Республика Коми >> Образование >> 08.08.2020

Пресс-служба горадминистрации Сыктывкара сообщила, что школу в микрорайоне Орбита сделают корпусом гимназии им. А. Пушкина. В ее здание переведут учащихся 5 - 11-х классов гимназии. Школьники близлежащих школ также могут перейти в новое учреждение образования, предпочтение будут отдавать жителям микрорайона. 

На ул. Петрозаводской оборудуют переход для безопасного пути в школу. Водители опасаются, что утром, когда дети будут идти в школу, а родители подвозить их на машинах, у школы будет настоящий транспортный коллапс. Мэрия такую ситуацию исключает, хотя не дает никаких объяснений о том, почему этого не случится. Решив одну проблему, можно создать другую, но об этом сейчас никто не думает, так как работы нужно закончить к сентябрю.

Напомним, что в Орбите школу построили в этом году. Она вмещает 1200 человек. Орбита имеет заключение Госстройнадзора Коми о соответствии объекта требованиям проекта. Школа откроется 1 сентября. Здесь организовано обучение на уровне общего и среднего общего образования.





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