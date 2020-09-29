Школьники НАО примут участие в национальном исследовании качества образования

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 29.09.2020

Рособрнадзор организовал исследование качества образования в части личностных, метапредметных результатов учеников 6-х и 8-х классов. Апробация пройдет в 3-х школах Ненецкого округа – в  №2, №4, в школе с. Несь. Исследование стартует сегодня. В исследовании должны принимать участие все классы параллели. 

В Департаменте образования НАО рассказали, что НИКО – общероссийская программа качества среднего образования, инициированная в 2014 г. Рособрнадзором. Ее задача – развитие единого образовательного пространства, совершенствование системы оценки качества знаний. Результаты исследования не повлияют на оценки школьников, но позволят специалистам сделать выводы о качестве знаний.

Учащиеся 6-х и 8-х классов будут выполнять диагностические работы, заполнять анкеты. Задания и вопросы анкеты будут появляться на экране компьютера. Ввод ответов также нужно будет делать на компьютере. На выполнение задания дается 1 час.

В НИКО принимают участие параллели 6-х, 8-х классов. Проверкой охватят 1 тыс. школ, 100 тыс. детей из всех субъектов РФ.





Рекомендуем по теме:

В 30 школах НАО проведут Всероссийские проверочные работы

В тестировании итогового собеседования по русскому языку для 9 классов в НАО примут участие 440 детей

В НАО провели независимую оценку качества услуг

Этап чемпионата профмастерства для людей с ограниченными возможностями пройдет в Нарьян-Маре

В школах Ненецком округе завершилось тестирование системы "Цифровое кольцо НАО"

Государственная поддержка учреждений образования в Карелии будет проводиться по нормативам, утвержденным правительством республики


М. Бриус представил фильм «Шугалей-2» в Коми

Вологодская область должна будет вернуть часть денег, потраченных на обустройство Череповецкого индустриального парка

ЦВК Воркуты перешла на газ

В правительстве Архангельской области раскритиковали подвоз воды по талонам

А. Ершов поздравил победителей Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Ю. Бездудный поздравил работников Нарьян-Марского АТП с юбилеем образования предприятия

Компания из Мурманска будет поставлять в США рыбу
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета