Школьники НАО примут участие в национальном исследовании качества образования
Рособрнадзор организовал исследование качества образования в части личностных, метапредметных результатов учеников 6-х и 8-х классов. Апробация пройдет в 3-х школах Ненецкого округа – в №2, №4, в школе с. Несь. Исследование стартует сегодня. В исследовании должны принимать участие все классы параллели.
В Департаменте образования НАО рассказали, что НИКО – общероссийская программа качества среднего образования, инициированная в 2014 г. Рособрнадзором. Ее задача – развитие единого образовательного пространства, совершенствование системы оценки качества знаний. Результаты исследования не повлияют на оценки школьников, но позволят специалистам сделать выводы о качестве знаний.
Учащиеся 6-х и 8-х классов будут выполнять диагностические работы, заполнять анкеты. Задания и вопросы анкеты будут появляться на экране компьютера. Ввод ответов также нужно будет делать на компьютере. На выполнение задания дается 1 час.
В НИКО принимают участие параллели 6-х, 8-х классов. Проверкой охватят 1 тыс. школ, 100 тыс. детей из всех субъектов РФ.
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