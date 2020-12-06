В Сыктывкаре объединят СТЭК и СТТТ

Республика Коми >> Образование >> 06.12.2020

В столице Коми с целью оптимизации решили объединить Сыктывкарский торгово-экономического колледж и торгово-технологический техникум. Первый укрупнят за счет присоединения к нему второго.

Директор СТЭК Н. Зуев рассказал, что процесс объединения уже начался. О нем впервые заговорили 7 лет назад, но вернулись к вопросу только в 2018 г.

СТЭК и СТТТ реализуют одни программы подготовки. Объединение организаций позволят повысить и качество подготовки, и удобство учебного процесса. Процесс объединения на студентах и педагогах не скажется, сокращений не будет.

Количество студентов будет, как и раньше, зависеть только от поступающих выпускников 9 классов. Желающих обучиться на рабочие специальности становится больше, 20% выпускников СТЭК выступают в вузы. После объединения численность обучающихся составит 1,6 тыс. Они смогут обучаться по 16 направлениям.

В настоящий момент проект постановления о реорганизации СТЭК, подготовленный Минобразования республики, находится на этапе общественных слушаний.





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