Жители НАО смогут изучить ненецкий и коми языки

Уроки изучения национальных языков проведет «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй», РОД «Изьватас». НКО получили гранты на конкурсе Департамента внутренней политики округа. Занятия пройдут при поддержке Этнокультурного центра.

На деньги гранта «Ясавэй» организует уроки ненецкого языка. Руководителем будет замдиректора ЭКЦ НАО и аспирант САФУ О. Латышева.



Обучение могут пройти 20 человек от 18 лет. Итог проекта - создание методического пособия для изучения языка для глав кружков, учителей родного языка, и видеоролика с самыми интересными фрагментами уроков.



В «Ненэй вада» уроки пройдут в очном режиме каждую неделю в течение года. Длительность урока – 2 часа. Запланировано провести 50 уроков.



Сейчас в округе нет формирований по изучению родного языка. Проект решит проблему в Нарьян-Маре, а если опыт окажется удачным, школы могут открыть в других населенных пунктах.



«Изьватас» продолжит обучение коми-ижемскому языку. Занятия пройдут под руководством И. Рочева. Коми язык изучат по новому учебнику, с применением интернет-ресурсов. Посещать кружок можно от 5 лет.



Сейчас работают 5 таких кружков в Нарьян-Маре, Несь, Харута, Хорей-Вер, Каратайка.

