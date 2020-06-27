Северянам сохранят неиспользованную «льготную дорогу» до 2021 г.
Жители Ненецкого округа могут реализовать право на компенсацию расходов за проезд на отдых и обратно в 2021 г. Постановление опубликовано Правительством РФ. Ранее предложение сохранить неиспользованную льготную дорогу в минтруд РФ направлял губернатор НАО Юрий Бездудный.
Он обратился к министру труда РФ Антону Котякову с просьбой сохранить северянам льготную дорогу, если они в 2020 г. не смогли отдохнуть из-за ограничений в связи с коронавирусом. Люди не должны терять льготы.
По ст. 325 Трудового Кодекса России жители НАО имеют право компенсировать расходы на проезд/провоз багажа к месту отдыха и обратно в пределах РФ. На эту льготу они имею право 1 раз в 2 года. Постановление Правительства №887 сохраняет данное право в следующем году.
Компенсацию, которую выдали в этом году, но ею не удалось воспользоваться, возвращают работодателю в течение 7 суток после возвращения из отпуска. Исключение - случаи, когда перевозчик продлевает действие билетов на следующий год, не возвращает за них деньги.
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