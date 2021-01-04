Стимулирующие надбавки пожарным в Коми попали под секвестр

С этого года в Управлении противопожарной службы Коми размер стимулирующих надбавок зависит от результатов работников. Они опасаются сокращения зарплаты, но руководство утверждает, что это мера вынужденная, поскольку уменьшены бюджетные вливания.



С 15 марта система оплаты труда изменится, а нововведения могут повлиять на снижение дохода работников, а размер стимулирующих выплат зависит от результатов трудовой деятельности работника.



Пожарные уже получили уведомления о снижении надбавки, а это минус 7000-15000 руб. Желающих быть пожарными после такого урезания зарплаты станет гораздо меньше.



Оценивать работу пожарников будет комиссия учреждения. Если работники не согласятся на новые условия, то работодатель должен им предложить работу по квалификации или вакантную нижестоящую должность, а при ее отсутствии трудовой договор прекращается.



Сейчас в Управление противопожарной службы входят 12 отрядов: 48 пожарных частей, 58 постов пожарной охраны. Они работают в 522 населенных пунктов с населением от 200 тыс. человек.