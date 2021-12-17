Известные Олимпийские участники всех времен

Олимпийские игры – это известные международные соревнования, которые проводятся раз в 4 года. Каждую Олимпиаду мир узнает все новых и новых участников. Победа на Олимпийских играх считается высшим достижением в карьере спортсменов. Знаете ли вы, кто выиграл больше всех золотых медалей на Олимпиаде? А кто считается самым молодым победителем ОИ? Спортивный сайт bonus-betting подготовил для вас обзорную статью, в которой вспоминаются известные спортсмены. Безусловно, каждый из них оставил незабываемый след в истории главных международных соревнований!

Спортсмены, которые удивили весь мир

Многие знают, что Олимпийские игры зародились в Древней Греции. Согласно историческим данным, первая Олимпиада прошла в 776-м году до нашей эры. Игры шли непрерывно вплоть до 393 года нашей эры. За это время было проведено 292 Олимпиады. К сожалению, 293-е ОИ были отменены императором Римской Империи – Феодосием I.

Возродились игры только в конце XIX века – в 1896-м году. С тех пор Олимпиада отменялась лишь три раза – в 1916-м, в 1940-м и 1944-м годах. Главная причина – масштабные военные конфликты (Первая мировая война и Вторая мировая война). Ах да, еще из-за пандемии COVID-19 в 2020-м году Олимпийские игры перенеслись на 2021-й!

За 125 лет было зарегистрировано ряд уникальных достижений, часть из которых мы сейчас и вспомним. Знаете ли вы, кто такой Майкл Фелпс? Этот легендарный американский пловец считается рекордсменом по количеству выигранных Олимпийских медалей. На счету Майкла 28 Олимпийских наград. Это удивительно, но 23 из них – золотые. Естественно, никто повторить такой результат не смог и вряд ли еще сможет.

Также Майклу Фелпсу принадлежит и другой Олимпийский рекорд: в 2008-м году на ОИ в Пекине, пловец выиграл 8 золотых медалей. Это лучший результат за всю историю Олимпиад, который актуален и сегодня. Последние игры для американца прошли в Бразилии в 2016-м году. На тех соревнованиях, пловец взял пять золотых медалей и одну серебряную. После первенства в Рио, Фелпс объявил об окончании профессиональной карьеры.

Интересный факт: Майкл при росте 193 см имеет 47-й размер стопы! А спортивные прозвища американца – Балтиморская пуляи Летающая рыба.

Ну, а лучшей среди женщин по количеству медалей, считается бывшая советская гимнастка Лариса Латынина. За свою профессиональную карьеру, Лариса смогла принять участие в 3-х Олимпиадах, где в сумме выиграла 18 Олимпийских медалей (9 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых). Завершила профессиональную карьеру гимнастка в 1965-м году.

Датчанин Пол Эльвстрём (парусный спорт 1948-1960 гг) и американцы Карл Льюис (прыжки в длину 1984-1996 гг) и Альфред Ортер (метание диска 1956-1968 гг) признаны рекордсменами по количеству выигранных Олимпийских золотых медалей в одном и том же виде спорта (одна дисциплина). Каждый из них стал победителем 4 раза.

Среди женщин, с таким же количеством золотых медалей, лидирует японка Каори Итё. Это профессиональный борец вольного стиля, которая участвовала в 4-х Олимпиадах (2004-2016 гг). Еще одно интересное Олимпийское достижение принадлежит спортсменке из Дании – Инге Сёренсен. В 1936-м году, на ОИ в Берлине, Инге выиграла бронзовую медаль в плавании. Удивительно, но эту награду датчанка заработала в возрасте 12-ти лет и 24-х дней. Именно поэтому, на 2021-й год Инге Сёренсен является самой молодой спортсменкой, которая смогла выиграть индивидуальную Олимпийскую медаль. Некоторые известные СМИ прозвали ее Маленькой очаровательной Инге.

А самый молодой спортсмен среди мужчин, соотечественник Инге – Нильс Скоглунд. Он профессионально занимался хай-дайвингом (погружение в воду с экстремальных высот) и в 1920-м году на Олимпиаде в бельгийском городе Антверпен Нильс стал серебряным призером. На тот момент его возраст был 14 лет и 11 дней. Если продолжать тему про юных спортсменов, то титул самая молодая Олимпийская чемпионка принадлежит Марджори Гестринг. Девочка из США выиграла золотую медаль в 1936-м году в прыжках в воду с трехметрового трамплина. В выигрышный день, Марджори было 13 лет и 268 дней.

Самый молодой Олимпийский чемпион среди мужчин – это японец Кусуо Китамура. Он участвовал только на одной Олимпиаде в 1932-м году. В тот год, Кусуо выиграл заплыв на 1500 метров вольным стилем в возрасте 14-ти лет и 309-ти дней. Знали ли вы, что шведский стрелок Оскар Сван выиграл серебряную медаль в возрасте 64-х лет и 49-ти дней? Случилось это на Олимпиаде в 1912-м году в Стокгольме. Оскар стал победителем командных соревнований в стрельбе по бегущему оленю (с расстояния 100 метров).

А Элиза Поллок является старейшей спортсменкой, которая смогла выиграть Олимпийское золото (вид спорта: стрельба из лука). В 1904-м году, на играх в Сент-Луисе, американка стала чемпионкой в возрасте 63-х лет и 331-го дня. Еще одно уникальное достижение принадлежит канадцу Иану Миллару. Это человек, который принимал участие в 10 Олимпийских играх (1972-2012 гг). Примечательно, что за карьеру Ян выиграл лишь одну Олимпийскую серебряную медаль в конкуре (конные состязания). Кстати, в 2012-м году ему было 65 лет!

Среди женщин, этот рекорд принадлежит каноистке из Италии Хосефе Идем-Геррини. Она участник 8-ми ОИ (1984-2008 гг). За все Олимпиады, итальянка выиграла одно золото, два серебра и одну бронзовую медаль. В 2008-м году на играх в Пекине Хосефе участвовала в возрасте 44-х лет!

Безусловно, спортивные состязания – это всегда захватывающие и интересные события. Они становятся еще интересней, если на какой-нибудь вид спорта поставить ставку. Поможет в этом букмекерская контора Пин Ап. Все те, кто введет Pin Up Промокод при регистрации, получат до 30 000 RUB! Переходите по ссылке на официальный сайт русскоязычной компании и забирайте свой приветственный бонус.