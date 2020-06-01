Полностью размыта железная дорога на Мурманск

Чрезвычайное происшествие имеет место на подъезде к Мурманску. Железнодорожный мост в районе перегона Выходной — Кола сильно пострадал от половодья. Река Кола вышла из берегов, а грунт настолько обмяк, что железнодорожная дорога оказалась под водой. Поездам по ней стало ехать небезопасно, поэтому пассажиров с поездов. Застрявших у моста, пришлось доставлять в областной центр на автобусах.



В городе создан оперштаб по ликвидации аварии. На мосту проводятся ремонтно-восстановительные работы.



Сегодня уже пошли вторые сутки простоя грузовых и пассажирских составов по железной дороге. Теперь поезда прибывают/отправляются со станции «Выходной».



Наводнение произошло из-за слишком интенсивного таяния снега, повышенной водности реки. Накануне из-за повышения уровня воды в р. Кола был также поврежден железнодорожный мост.



Ситуация с затоплением прилегающих территорий находится под контролем. Представители МЧС ведут постоянный мониторинг состояния воды, готовятся к разным вариантам развития ситуации.





