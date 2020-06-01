Полностью размыта железная дорога на Мурманск

Мурманская область >> Происшествия >> 01.06.2020

Чрезвычайное происшествие имеет место на подъезде к Мурманску. Железнодорожный мост в районе перегона Выходной — Кола сильно пострадал от половодья. Река Кола вышла из берегов, а грунт настолько обмяк, что железнодорожная дорога оказалась под водой. Поездам по ней стало ехать небезопасно, поэтому пассажиров с поездов. Застрявших у моста, пришлось доставлять в областной центр на автобусах.

В городе создан оперштаб по ликвидации аварии. На мосту проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Сегодня уже пошли вторые сутки простоя грузовых и пассажирских составов по железной дороге. Теперь поезда прибывают/отправляются со станции «Выходной».

Наводнение произошло из-за слишком интенсивного таяния снега, повышенной водности реки. Накануне из-за повышения уровня воды в р. Кола был также поврежден железнодорожный мост.

Ситуация с затоплением прилегающих территорий находится под контролем. Представители МЧС ведут постоянный мониторинг состояния воды, готовятся к разным вариантам развития ситуации. 






Рекомендуем по теме:

Мост через р. Тулома удлинят на 20 м

В Прилузском районе перекрыли понтонный мост

Восстановлен мост через реку Вагу в Архангельской области

После капремонта открылся мост через р. Шилега

Поднятие уровня воды в реке Айюва серьезно повредило пешеходный мост у Керки

Аварийный мост в Мурманской области: как быть?


В Олонце выявлен первый случай коронавируса

Каргопольский дом для инвалидов получил 240 защитных масок

Коронавирус обнаружен на острове Ягры

Как правильно скачать Вулкан 24 приложение и использовать?

Детям войны в Коми единовременную выплату увеличат до 3 тыс. руб.

Окраины Архангельска утопают в мусоре

В Усинске сняли баннер с финским солдатом
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета