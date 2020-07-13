Некачественные работы по покосу травы в Вологде не будут оплачены

В Вологде не завершен покос травы. Выкошено 10 % запланированного объема в центре города, а по плану обработка газонов должна подходить к концу.



Подрядчик выбился из графика, и этим недовольны городские власти и жители. Всего в Вологде надо выкосить 300 га. Это газоны у дорог, неразграниченные зоны, берега рек Содема, Вологда, Шограш, парки и скверы. Большую часть территорий надо обработать за сезон трижды. Сумма контракта - 4,5 млн руб.



В этом году конкурс по покос травы выиграл «СтройКомСервис». Работы начались в конце мая, когда на весь город работали всего две бригады по 6 человек. Уже через месяц власти потребовали увеличение количества бригад, но этого тоже не хватило. Подрядчик так хотел побольше заработать, что решил экономить на исполнителях, в результате все сроки выполнения работ были нарушены.



На сегодня в Вологде работают 3 бригады по 10 человек днем, одна из 5 человек - вечером. Не выполнено 4 % объема первого этапа - 70 тыс. кв. м. За 3 дня их обещают доделать. Но в властей есть замечания и к качеству покоса. На 8 июля оплачено 30 % работ первого покоса. Сделанное некачественно, несвоевременно, городом оплачиваться не будет.