Воспитатели решили наказать мальчиков, насильно надев на них платья

Архангельская область >> Происшествия >> 23.07.2020

В Котласе Архангельской области в детском садике «Родничок» воспитатели наказали двух мальчиков, насильно надев их платья.

Мать одного мальчика обратилась к уполномоченному по правам человека, предварительно написав заявления в  местные органы власти и прокуратуру. Женщина сообщила, что ее сына и еще одного мальчика воспитательница отвела в младшую группу за баловство. Там их переодели в женские платья и отвели обратно, а другие дети над ними смеялись. Об этом знали воспитатели, няни, заведующая детсадом.

В прокуратуре сообщили, что виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Уполномоченная по правам ребенка лично побывала в садике, а перед этим одна из матерей положила ей в почтовый ящик флешку с видео с доказательствами случившегося. На нем видно, как на переодетых в платья мальчиков идут смотреть заведующая, социальный педагог, сотрудники, а через время мальчиков ведут обратно в платьях.

Чиновники объясняют, что воспитатели показывают, что мальчики не могут быть девочками по половому признаку, что звучат как бред.

Детский омбудсмен О. Смирнова проводит проверку на предмет нарушения прав детей.





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