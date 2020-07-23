Воспитатели решили наказать мальчиков, насильно надев на них платья
В Котласе Архангельской области в детском садике «Родничок» воспитатели наказали двух мальчиков, насильно надев их платья.
Мать одного мальчика обратилась к уполномоченному по правам человека, предварительно написав заявления в местные органы власти и прокуратуру. Женщина сообщила, что ее сына и еще одного мальчика воспитательница отвела в младшую группу за баловство. Там их переодели в женские платья и отвели обратно, а другие дети над ними смеялись. Об этом знали воспитатели, няни, заведующая детсадом.
В прокуратуре сообщили, что виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. Уполномоченная по правам ребенка лично побывала в садике, а перед этим одна из матерей положила ей в почтовый ящик флешку с видео с доказательствами случившегося. На нем видно, как на переодетых в платья мальчиков идут смотреть заведующая, социальный педагог, сотрудники, а через время мальчиков ведут обратно в платьях.
Чиновники объясняют, что воспитатели показывают, что мальчики не могут быть девочками по половому признаку, что звучат как бред.
Детский омбудсмен О. Смирнова проводит проверку на предмет нарушения прав детей.
Рекомендуем по теме:
В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием
Северянам сохранят неиспользованную «льготную дорогу» до 2021 г.
Официальный сайт букмекерской компании 1xBet: последние новости из мира бокса
Кто возглавит рейтинг лучшего бойца MMA: делай ставки и смотри прогнозы на 1xBet
Музейное объединение НАО выиграло 1 млн руб. в конкурсе грантов
Мурманчане обворовали и замусорили новый скверик
В НАО проведена проверка работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в тундре