В Коми закрыли дело о смерти девочки в детском саду

В Коми завершили расследование обстоятельств смерти девочки в детском саду Ухты. Девочки было 5 лет. Она умерла во время тихого часа.



Следователи выяснили, что причина смерти девочки - острая ротавирусная инфекция, которая протекала малосимптомно. Предотвратить смерть было невозможно, поэтому дело закрыли за отсутствием преступления.



Напомним, что уголовное дело по факту смерти было возбуждено по статье о халатности.



Смерть девочки не носила криминальный характер и не была связана с ненадлежащим исполнением своих обязанностей работниками детсада. Были выслушаны свидетели, взяты во внимание результаты судебно-медицинской экспертизы. Смерть девочки связана с бактериальной инфекцией на фоне скомпрометированного иммунного статуса. Смерть была внезапной на фоне видимого благополучия, а предвидеть это или принять меры для предотвращения не представилось возможным. Возможную медпомощь ребенку оказали.



В этом году в Ухте вокруг это истории ходило много слухов, и теперь в громком деле поставлена точка.