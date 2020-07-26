В Коми закрыли дело о смерти девочки в детском саду

Республика Коми >> Происшествия >> 26.07.2020

В Коми завершили расследование обстоятельств смерти девочки в детском саду Ухты. Девочки было 5 лет. Она умерла во время тихого часа.

Следователи выяснили, что причина смерти девочки - острая ротавирусная инфекция, которая протекала малосимптомно. Предотвратить смерть было невозможно, поэтому дело закрыли за отсутствием преступления.

Напомним, что уголовное дело по факту смерти было возбуждено по статье о халатности.

Смерть девочки не носила криминальный характер и не была связана с ненадлежащим исполнением своих обязанностей работниками детсада. Были выслушаны свидетели, взяты во внимание результаты судебно-медицинской экспертизы. Смерть девочки связана с бактериальной инфекцией на фоне скомпрометированного иммунного статуса. Смерть была внезапной на фоне видимого благополучия, а предвидеть это или принять меры для предотвращения не представилось возможным. Возможную медпомощь ребенку оказали.

В этом году в Ухте вокруг это истории ходило много слухов, и теперь в громком деле поставлена точка.





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