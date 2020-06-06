Новый пеллетный завод начали строить в округе Майская горка

Архангельская область >> Промышленность >> 06.06.2020

Новое производство должны запустить в конце года.

Департамент градостроительства Архангельска выдал разрешение на возведение пеллетного завода компании «Регион-лес». По этой причине идет замена ограждения вдоль пр. Ленинградский – от остановки «Школа № 95» до эстакады. 

Строительство лесоперерабатывающего комплекса пройдет в 3  этапа. Сначала построят цех производства древесных гранул годовой  мощностью 80 тыс. тонн пеллет. Площадь участков производства - 84,6 тыс. кв. м., застройки – 2500 м. кв. Уже имеется положительное заключение госэкспертизы, проводится планировка участков для склада и заливка фундамента. В июле ожидается поставка оборудования, спецтехники, о чем сообщил гендиректор «Регион-лес» Д. Гвоздев.

Предприятие планируют использовать для обработки сырья древесину леспромхозов ГО «Регион-лес». Пеллеты  планируют отгружаться на суда с причала компании для отправки заказчикам. Окончание строительства с пусконаладочными работами запланированы на ноябрь, а выпуск первой продукции на ноябрь-декабрь.





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