Новый пеллетный завод начали строить в округе Майская горка

Новое производство должны запустить в конце года.



Департамент градостроительства Архангельска выдал разрешение на возведение пеллетного завода компании «Регион-лес». По этой причине идет замена ограждения вдоль пр. Ленинградский – от остановки «Школа № 95» до эстакады.



Строительство лесоперерабатывающего комплекса пройдет в 3 этапа. Сначала построят цех производства древесных гранул годовой мощностью 80 тыс. тонн пеллет. Площадь участков производства - 84,6 тыс. кв. м., застройки – 2500 м. кв. Уже имеется положительное заключение госэкспертизы, проводится планировка участков для склада и заливка фундамента. В июле ожидается поставка оборудования, спецтехники, о чем сообщил гендиректор «Регион-лес» Д. Гвоздев.



Предприятие планируют использовать для обработки сырья древесину леспромхозов ГО «Регион-лес». Пеллеты планируют отгружаться на суда с причала компании для отправки заказчикам. Окончание строительства с пусконаладочными работами запланированы на ноябрь, а выпуск первой продукции на ноябрь-декабрь.