Вологодская область должна будет вернуть часть денег, потраченных на обустройство Череповецкого индустриального парка

Вологодская область >> Промышленность >> 15.09.2020

Необходимость возврата миллионов рублей в федеральную казну обсуждалась на заседании регионального правительства. Несколько лет назад область получила из фонда развития моногородов более 1 млрд рублей на строительство инфраструктуры индустриального парка в Череповце. Там были построены подъездные дороги, инженерные сети, введены в строй объекты энергетического комплекса, то есть средства были освоены. Однако бизнес на эту площадку привлечь так и не удалось – сейчас на территории индустриального парка работают лишь 6 компаний, его мощности загружены на 20%.

В итоге в фонде заявили о нерациональном расходовании средств, потребовав вернуть 850 млн рублей. Областным властям удалось договориться о снижении этой суммы до 383 млн рублей и согласовать рассрочку погашения задолженности на 3 года.

По словам заместителя губернатора области Виталия Тушинова, начиная с 2022 года предстоит выплачивать по 130 млн рублей в год. Для регионального бюджета это будет существенной нагрузкой. Возвращать средства не придется, если до момента начала выплат властям удастся привлечь на площадку новых резидентов и повысить загрузку мощностей парка до 90%.





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