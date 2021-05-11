В Архангельске собираются построить метаноловый завод

Архангельская область >> Промышленность >> 09.06.2021

В городе построят нефтехимическое предприятие, на котором будут выпускать метанол и производные. Этот инвестпроект обсудили на ПМЭФ министр экономразвития региона В. Иконников и инвестор Н. Пиниев. Продукцию завода можно будет поставлять в европейские, средиземноморские страны. Проект, похожий на этот, инвестор реализовал в Баку.

Стороны обсудили проект, необходимые шаги для реализации инвестпроекта в ближайшее время. Реализация проекта позволит создать новые рабочие места, окажет влияние на экономику региона, обеспечит поступление дохода в бюджет.

Вложения в проект составят 63 млрд руб. собственных средств инвестора и привлеченных кредитов. В первое десятилетие эксплуатацию завода в городской и региональный бюджеты поступит 15 млрд руб. налогов.

Инвестор для нового проекта выбрал Архангельскую область с учетом выгодного географического положения, поскольку из местного порта есть выход в Мировой океан, есть круглогодичная навигация, в регионе есть уникальные преференции для всех резидентов Арктической зоны.
Метаноловый завод построят на севере Маймаксанского округа. Предприятие поможет создать многопрофильный технопарк, объединить мелкий бизнес, который использует метанол в своем производстве.





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