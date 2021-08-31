Скважина Василковского месторождения обеспечит газом Нарьян-Мар

Ненецкий автономный округ >> Промышленность >> 31.08.2021

При помощи «Газпрома добыча Краснодар» на Василковском месторождении Ненецкого округа отремонтирована скважина №22. Ее продуктивность удалось поднять в 3 раза. Благодаря работам жители Нарьяр-Мара обеспечены газом на годы вперед.

Капремонт занял 1,5 месяца. Ключевые мероприятия проводились «Газпром подземремонт Уренгой», «Газпром добыча Краснодар», сервисными компаниями. Задачи специалистов «Газпром добыча Краснодар» - выбор интервалов перфорации продуктивных пластов и геолого-технологический контроль ремонта, освоение и вывод скважины в нужный режим, организация кислотной обработки.

После завершения работ проведен оперативный промысловый анализ. Он показал увеличение продуктивности скважины в сутки с 120 до 324 тыс. кубометров газа. Это позволяет обеспечить газоснабжение потребителей, иметь резерв. Скважину ввели в эксплуатацию и передали на ответственное хранение «дочке» «Газпром добыча Краснодар» — «Печорнефтегазпром».

Сделанный ремонт имеет производственное и социальное значение, так как Василковское месторождение — единственный газовый поставщик в Нарьян-Мар. Было важно сделать все работы оперативно.





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