Реабилитационное лечение в медицинских организациях Поморья получили 2.3 тыс. северян

Стационарное реабилитационное лечение в государственных медорганизациях Архангельской области получили 2353 человека. Это на 79 человек больше, чем в 2018 г.



По программе развития медреабилитации, санаторно-курортного лечения регион получил 400 млн руб. из средств облбюджета и ОМС.



Глава Минздрава Архангельской области А. Карпунов рассказал, что объем санаторно-курортного лечения на 100 % выполнен, реабилитацию прошли 2353 человек, санаторно-курортное лечение - 102 работающих гражданина, перенесших инсульт или инфаркт.



В Архангельской ОКБ в 2019 г. открыто 30 коек для реабилитации пациентов, перенесших ОКС (острый коронарный синдром), острые нарушения мозгового кровообращения. В горбольнице №2 Северодвинска создано 20 коек для людей, получивших черепно-мозговые травмы, иные виды травм.



Детское санаторно-курортное лечение проводится в 2-х санаторно-курортных медорганизациях области: в санатории «Сольвычегодск», детском туберкулезном санатории им. М. Фаворской. В прошлом году в санаториях оздоровилось 1814 детей.