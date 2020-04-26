Ученые предложили использовать морских ежей для терапии после COVID-19

Завлабораторией альгологии морского биологического института РАН Мурманска Г. Воскобойников считает препараты на основе водорослей, икры морских ежей, ряда иммуностимулирующих растений, эффективными для терапии людей, переболевших коронавирусом.



Эффективным может оказаться употребление средств на основе ламинарий, икры морских ежей и эхинацеи. Изначально эти препараты разрабатывались для терапии перенесших химиотерапию онкобольных.



Полезное свойство ламинарии - вывод из организма тяжелых металлов и радионуклидов, которые остаются в организме после длительного приема лекарственных препаратов. У морских ежей икра в сочетании с иммуностимулирующими растениями обладают восстановительной функцией.



Ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН О. Степаньян отметил, что перед использованием таких препаратов нужно провести комплексное клиническое исследование, поэтому вряд ли их будут предлагать пациентам после короанируса в ближайшее время.