В моногоспитале Череповца ждут компьютерный томограф

Сегодня первый компьютерный томограф появился в горбольнице Череповца на ул. Ломоносова. Он был куплен по федеральной программе для госпиталей, лечащих коронавирусных больных.



Аппарат имеет функцию колонографии — неинвазивного метода исследования толстой кишки, поэтому ценен вдвойне. Через две недели аппарат будет установлен, и можно будет обследовать на нем пациентов. Об этом рассказал главврач моногоспиталя А. Погодин.



Цена компьютерного томографа - 36 млн руб. Он поможет выявлять коронавирус на ранней стадии, исследовать легкие для понимания состояния поступивших и назначения правильного лечения.



Медики сходятся во мнении, что эпидемия коронавариса стала толчком к улучшению системы здравоохранения. Если раньше приходилось годами ждать дорогостоящей аппаратуры, то сейчас возможность ее получить увеличивается. Все больницы, особенно работающие с больными коронавирусом, можно оснастить современным оборудованием, и в рамках разных федеральных и региональных программ ее удается получить оперативно.