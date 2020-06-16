С начала пандемии в НАО проведено 3,6 тыс. тестов на коронавирус

За день в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии НАО исследованы 62 пробы. Это не так много, как в соседних регионах.



На 15 июня в округе было 89 заболевания коронавирусом. За выходные COVID-19 выявлен у 8 работников Харьягинского месторождения. С нефтепромысла в Нарьян-Мар привезли 3-х пациентов. Двое находятся в реанимации отделения № 2, один - на ИВЛ. 7 человек находятся в инфекционном отделении № 2.



Лечение в амбулаторных и стационарных условиях проходят 19 человек. В специализированных отделениях НОБ – 9 человек, 1 - в стационаре Усинской ЦРБ, 9 - получают амбулаторное лечение на Харьягинском месторождении.



Всего с начала пандемии удалось вылечить 68 человек, 2 человека умерли во время лечения хронических заболеваний.



Дома на самоизоляции в Нарьян-Маре и п. Искателей находятся 336 человек. На выходных выписаны все находившиеся в обсерваторе противотуберкулезного диспансера. На Харьягинском месторождении врачи наблюдают за 444 людьми. С начала пандемии с контроля сняли 1563 человека, проведено 3663 тестов на коронавирус.