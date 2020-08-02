Станция скорой помощи Петрозаводска отметила 90-летний юбилей

Республика Карелия >> Медицина >> 02.08.2020

Врач Н. Мелехова, работающая старшей смены 38 лет, рассказала, что сюда ее направили после интернатуры медфакультета Петрозаводского госуниверситета. Главврач Ф. Козицына сделала все, чтобы новые сотрудники никуда уходить не захотели. Ее все уважали.

Мелехова выбрала для себя неврологический профиль, а эти больные могут быть очень сложными. Это коматозные, неадекватные пациенты. Бывали непросто острые дифференцировать, но и более серьезные состояния. Но выезды никогда не утомляли.

Однажды пришлось выезжать на автокатастрофу поезда и пригородного автобуса. Пострадавших было очень много, старший врач с диспетчером искали живых людей среди погибших. Это самый страшный случай в практике врача.

Надежде Анатольевне не раз предлагали перейти на должность старшего врача, но она со своим коллективом расставаться не хотела.  Атмосфера в нем была настолько приятной, что на работе и дома ощущения были одинаковыми. На работу не нужно было идти как на каторгу, а такое в наше время встречается не часто.





Рекомендуем по теме:

В НАО возобновлено оказание стоматологических услуг

Губернатор Мурманской области сообщил о повышении зарплаты для медицинских работников

В Карелии будет реорганизована станция скорой помощи БСМП Петрозаводска

Cотрудники скорой помощи БСМП Петрозаводска вышли на итальянскую забастовку

Мобильные планшетные устройства будут использовать на "скорых" в Коми

80-летие отметила станция переливания крови Архангельска


В новом учебном году всех школьников начальных классов в НАО обеспечат бесплатным горячим питанием

В Коми ищут разгадку тайны 8-метрового озера

Определены лучшие специалисты молодежной политики в Коми

Глава НАО заявил об отказе от объединения округа с Архангельской областью

61 десятый класс откроется 1 сентября в Вологде

В Сыктывкаре выявлены нарушения в работе торговых предприятий

В Мурманске появится центр репродуктивных технологий
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета