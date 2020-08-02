Станция скорой помощи Петрозаводска отметила 90-летний юбилей

Врач Н. Мелехова, работающая старшей смены 38 лет, рассказала, что сюда ее направили после интернатуры медфакультета Петрозаводского госуниверситета. Главврач Ф. Козицына сделала все, чтобы новые сотрудники никуда уходить не захотели. Ее все уважали.



Мелехова выбрала для себя неврологический профиль, а эти больные могут быть очень сложными. Это коматозные, неадекватные пациенты. Бывали непросто острые дифференцировать, но и более серьезные состояния. Но выезды никогда не утомляли.



Однажды пришлось выезжать на автокатастрофу поезда и пригородного автобуса. Пострадавших было очень много, старший врач с диспетчером искали живых людей среди погибших. Это самый страшный случай в практике врача.



Надежде Анатольевне не раз предлагали перейти на должность старшего врача, но она со своим коллективом расставаться не хотела. Атмосфера в нем была настолько приятной, что на работе и дома ощущения были одинаковыми. На работу не нужно было идти как на каторгу, а такое в наше время встречается не часто.