В Коми началась Специальная олимпиада для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
В Коми проходит Спецолимпиада для людей с ограниченными возможностями. Впервые она проводится дистанционно на площадках общеобразовательных госорганизаций. В Олимпиаде участвуют 53 человека из 9-х классов 15 учреждений РК. Больше всего участников из Специальной школы №40 Сыктывкара. Их 6. По 5 участников из Спецшколы-интерната №1 Емвы, школе-интерната №3, 41 Сыктывкара и интинской коррекционной школы №43. По 4 участника представили школа-интернат №2 Усть-Кулома, школа-интернат №10 Аджерома, школа-интернат № 11 Горьковской.
Олимпиада проходит по 5 предметам – математике, русскому языку, физкультуре, социально-бытовой ориентировке и "Биологии. Географии. Истории". Мероприятие проходит при участии специалистов органов управления образованием, Республиканского центра психолого-педагогической, социальной и медпомощи.
Итоги будут подведены сегодня.
Спецолимпиада проводится с 2013 г. Ее основной задачей является содействие всестороннему развитию ребенка, формирование мотивации к занятиям физкультурой, спортом, учебе, успешной социализации в обществе.
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