В Коми расторгли контракты на проектирование 11 ФАП

Республика Коми >> Медицина >> 11.12.2020

В республике планировали построить 19 фельдшерско-акушерских пунктов, но не построили ни одного. По многим объектам нет проектно-сметной документации, нет госэкспертизы.

Министр Д. Березин рассказал, что планировалось заменить 19 ФАП. Это была архисложная задача, хотя по республике требовали замены 114 ФАП. В январе глава республики С. Гапликов решил в течение 3 лет обновить 129 объектов. Но строительства так и не случилось.

По 8 ФАП без помещений заключены контракты на проектирование и строительство. Но сейчас документация есть только по Визябожу и Вомыну. По 10 ФАП договоры были расторгнуты. Было решено заключить новые договоры. Объявлены тендеры, по которым планируют заключить контракты до 25 декабря.

Одной из причин несвоевременного освоения денег является включение в инвестиционную адресную программу объектов, по которым не отработаны вопросы с землей. Кто виноват в том, что вопросы с землей не были закрыты, идет разбирательство, но подрядчики так и не смогли начать строительство.





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