В Коми расторгли контракты на проектирование 11 ФАП
В республике планировали построить 19 фельдшерско-акушерских пунктов, но не построили ни одного. По многим объектам нет проектно-сметной документации, нет госэкспертизы.
Министр Д. Березин рассказал, что планировалось заменить 19 ФАП. Это была архисложная задача, хотя по республике требовали замены 114 ФАП. В январе глава республики С. Гапликов решил в течение 3 лет обновить 129 объектов. Но строительства так и не случилось.
По 8 ФАП без помещений заключены контракты на проектирование и строительство. Но сейчас документация есть только по Визябожу и Вомыну. По 10 ФАП договоры были расторгнуты. Было решено заключить новые договоры. Объявлены тендеры, по которым планируют заключить контракты до 25 декабря.
Одной из причин несвоевременного освоения денег является включение в инвестиционную адресную программу объектов, по которым не отработаны вопросы с землей. Кто виноват в том, что вопросы с землей не были закрыты, идет разбирательство, но подрядчики так и не смогли начать строительство.
Рекомендуем по теме:
78 модулей для макулатуры установили в Череповце
В Усть-Куломском и Усть-Цилемских районах появятся реабилитационные центры для детей
В Красном и Нельмином Носе повысится качество связи
Зачем нужны компрессионные чулки для операции
В Архангельске заложили шхуну, открыли 2 выставки и культурное пространство
Знаки отличия для поисковиков планируют ввести в Мурманской области
В Шахтах начали раздавать бесплатные лекарства от коронавируса