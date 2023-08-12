В Архангельске врачи провели операцию по пересадке мышц с бедра на лицо

Архангельская область >> Медицина >> 12.08.2023



В Архангельской ОКБ группа врачей проведена операция пациенту с сильным повреждением ветвей лицевого нерва из-за рака.

3 года назад пациент 2 раза оперировался в онкодиспансере. Тогда жизнь удалось спасти ценой удаления околоушной железы. а также тканей, откуда опухоль могла расти дальше. Часть мускулатуры лица была потеряна, повреждены ветви лицевого нерва, развился паралич мускулатуры, отвечающей за мимику. В этом году у пациента отказал уголок рта и отвисла щека, поэтому стали возникать проблемы с приемом пищи и речью.

Сейчас проблемы еще остались, но анастомоз сосудистый работает. Восстановление нервов всегда непростой процесс, потому что нерв растет всего на 1 мм в сутки, поэтому дать оценку эффективности операции можно будет только через 6 месяцев, когда будут появляться самостоятельные сокращения пересаженных мышц. Клинического результата придется ждать до года, когда нерв приживется, а лицо сможет сокращаться по желанию пациента.

Эта операция была уникальной, в ней принимали участие 3 бригады медиков.





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