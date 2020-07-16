А. Навальный побывал в Северодвинске

Архангельская область >> Политика >> 16.07.2020

Глава Фонда борьбы с коррупцией А. Навальный приехал вышедший из карантина Северодвинск. Здесь он собирался выполнить несколько пунктов своей программы: познакомиться с городом, встретиться с приверженцами, искупаться в море и попасть на суд.

Навальный признался, что давно мечтал искупаться в холодном Белом море, и теперь его мечта сбылась. На улице шел дождь, было холодно, но это не остановило Навального от купания. Он выразил благодарность людям, которые его видели, и не вызвали скорую помощь, потому что в Северодвинске в такую погоду никто не купается!

Но в город корабелов политик приехал не для этого. Навальный хотел попасть на суд сотрудника ФБК Р. Шаведдинова, которого в декабре 2019 г. отправили отбывать службу в армии в воинскую часть на Новой Земле. Также Навальный прогулялся по городу в окружении своих соратников.

До этого политик был здесь в октябре 2017 г., когда поддержать оппозиционера на пл. Терехина в Архангельске пришли 500 тыс. горожан, в основном студенты и школьники. 





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