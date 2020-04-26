В Сыктывкаре стартуют продажи социальных проездных билетов на июнь

Республика Коми >> Общество >> 23.05.2020

25 мая в Сыктывкаре открываются пункты продажи соцпроездных  для категорий населения, имеющих на них право.

Купить социальные проездные билеты можно 25-29 мая и 1-5 июня на ул. Бабушкина, 50 25-30 мая и 1-5 июня, на ул. Лесозаводская, 15 26-29 мая, в п. Краснозатонский на ул. Корабельная, 1 26-28 мая, в п. В. Максаковка на ул. Лесная, 13 29 мая. Также пункт продажи для покупки проездных для  организаций будет организован ул. Тентюковская, 103.

Чтобы снизить нагрузку на очередность, оформить проездные предлагают через организации и предприятия, где работает льготник. Также нужно понимать, что эти пункты работают по предварительной записи.

Работодатели должны составить списки работающих сотрудников, имеющих право на покупку соцпроездных на июнь, с указанием ФИО работника, номера льготного удостоверения. Людей просят приходить в пункты продажи в средствах защиты - масках, перчатках, соблюдать социальную дистанцию в очереди 1,5-2 м. Если назначено время приема, приходить следует за 5-10 минут на его наступления. 





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