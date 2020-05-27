В Череповце начался капремонт ул. Комарова и ул. Боршодской

На ул. Комарова идет замена бордюрных камней, и приводятся в порядок газоны. Гендиректор "Череповецдорстроя" Ю. Макаров отметил, что когда начинался ремонт, улица была загружена, на ней со всех сторон были припаркованы автомобили. Но сейчас рабочие привыкли, поэтому работать они почти не мешают. Через неделю закончится установка бордюров, начнется фрезеровка проезжей части и для укладки асфальта. Когда начнется укладка верхнего слоя, придется перекрыть улицу на 3 дня, так как асфальт ЩМА должен быть выдержан.



На ул. Комарова будет уложено 9,5 тыс. квадратов асфальта, что обойдется в 20 млн руб.



Параллельно идет ремонт на ул. Боршодской на отрезке ул. Архангельская – ул. Олимпийская. Здесь идет укладка нижнего слоя асфальта. Всего планируется уложить 16 тыс. "квадратов". Стоимость - 34 млн руб. Работы завершат к июлю.



После работ возьмут пробы асфальта, отправят на анализ в лабораторию.



В Череповце в 2020 г. по программе "Безопасные и качественные автодороги" будут отремонтированы 11 улиц, а ул. Сазонова, Ветеранов, Окинина уже готовы.