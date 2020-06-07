Подрядчик исправляет недоделки в сквере у памятника Кирову в Мурманске

В сквере С. Кирова кипит работа. Подрядчик, сдавший еще зимой объект после благоустройства, теперь переделывает свою работу. Ремонт был сделан со значительными замечаниями, поэтому теперь придеться устранят дефекты за свой счет. Сейчас он работает в рамках гарантийных обязательств.



Глава Мурманска Андрей Сысоев с руководителем горадминистрации Евгением Никорой проверили ход работ.



Подрядчиком является компания «Мастер Руф» из Санкт-Петербурга. Ее рабочие перекладывают гранитную плитку, переустанавливают бордюры, засыпают грунтом зеленую зону. Демонтировали и ограждение вокруг памятника, проведена санитарная обрезка зелени, после чего переустановят водоотводящие лотки и восстановят бортовой камень.



На объекте работают 14 человек, а руководство еженедельно отчитывается о проделанной работе. Фактически переделывать пришлось все, что было сделано до этого. Зимой многих недостатков под снегом и льдом было не видно, поэтому у подрядчика работу приняли, но после того как снег сошел, наружу вылезли все недостатки.