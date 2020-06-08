Во Всероссийском донорском марафоне могут поучаствовать жители Вологодчины

Вологодская область >> Общество >> 08.06.2020

Донорская неделя "Оставайся Донором" стартовала в рамках празднования Дня донора и Дня России. Она проводится до 15 июня, в том числе и на Вологодчине.

К акции может присоединиться каждый, а сделать это можно по предварительной записи. В условиях пандемии коронавируса донация проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норма Роспотребнадзора и Минздрава, т. е. на входе у всех измеряют температуру, принимают по графику, соблюдают социальное дистанцирование и проводят регулярную усиленную дезинфекцию.

В Вологде кровь можно сдать в областной станции переливания № 1, а график работы и условия приема кровь можно узнать на сайте учреждения. Доноров также ждут в Череповце на станции переливания крови № 2. В Великом Устюге работает филиал областной службы крови. При себе  донор должен иметь паспорт и СНИЛС.

В этом году в донорском марафоне принимают участие члены Правительства и Общественной палаты области, активисты отделения ОНР и другие.

Донорский марафон – акция гражданского общества. Сейчас, когда в стране активно развивается добровольчество и волонтерское движение, организаторы акции рассчитывают на поддержку населения.





Рекомендуем по теме:

В Коми начали лечить коронавирусных больных плазмой крови переболевших

В Вологде нужна кровь всех групп

Акции "Подарок из самого сердца" проходит в Мурманске

80-летие отметила станция переливания крови Архангельска

Доноры крови НАО теперь смогут получить оплату в течение 3 дней

По 30 муниципалитетам Мурманской области проедет "Поезд здоровья"


Как быстро скачать Максбет на мобильный?

Ковид-центры в Карелии перешли на работу вахтовым способом

80 тыс. жителей Мурманской области живут за чертой бедности

Жители Ненецкого округа получили медпомощь за пределами региона на 151 млн руб.

В. Уйба пообещал стипендии студентам системы целевого обучения

Кабмин утвердил создание ТОР "Столица Арктики" в Мурманске

Лежачие полицейские или искусственные неровности на дорогах
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2020 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета