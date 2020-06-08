Во Всероссийском донорском марафоне могут поучаствовать жители Вологодчины
Донорская неделя "Оставайся Донором" стартовала в рамках празднования Дня донора и Дня России. Она проводится до 15 июня, в том числе и на Вологодчине.
К акции может присоединиться каждый, а сделать это можно по предварительной записи. В условиях пандемии коронавируса донация проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норма Роспотребнадзора и Минздрава, т. е. на входе у всех измеряют температуру, принимают по графику, соблюдают социальное дистанцирование и проводят регулярную усиленную дезинфекцию.
В Вологде кровь можно сдать в областной станции переливания № 1, а график работы и условия приема кровь можно узнать на сайте учреждения. Доноров также ждут в Череповце на станции переливания крови № 2. В Великом Устюге работает филиал областной службы крови. При себе донор должен иметь паспорт и СНИЛС.
В этом году в донорском марафоне принимают участие члены Правительства и Общественной палаты области, активисты отделения ОНР и другие.
Донорский марафон – акция гражданского общества. Сейчас, когда в стране активно развивается добровольчество и волонтерское движение, организаторы акции рассчитывают на поддержку населения.
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