В районе села Нижняя Пеша демонтируют телефонные линии

Остатки старых проводов и разрушенные столбы негативно воздействуют на окружающую среду, поэтому в НАО решили от них избавиться силами «Автомаркета». Компания займется демонтажем, который обойдется в 1,17 млн руб. Изначально на это планировали направить 2,6 млн руб. из окружных средств, но в процессе торгов сумму удалось снизить в 2 раза.



Телефонные линии демонтируются в с. Нижняя Пеша.



Демонтаж линий проводится в западном и восточном направлениях. Деревянные опоры пойдут на дрова, другие отходы – в пункты приема металлолома. Керамические изоляторы можно использовать для нужд местного сельсовета, поэтому всему собранному найдут применение.



После окончания работ территорию очистят от мусора. Завершить работу нужно до 9 сентября.



Справка. «Автомаркет» - компания НАО. В 2018 г. она занималась строительством и уходом зимника в Тельвиску. В 2019 г. с ней заключили двухлетний контракт на строительство и уход за временной трассой, а в 2020 г. контракт на монтаж в 5 селах округа новых здравпунктов.